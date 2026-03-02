Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Amasya merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

        Amasya merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

        Amasya merkezli 9 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak Amasya’ya getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın, 17 cep telefonu, 7 SIM kart, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 7 USB bellek, 1 banka kartı ile 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ivana Sert Dubai'den seslendi: Roket sesleri duymak kolay değil

        Cumartesi akşamı ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu Kayon Ateş Sert ile Dubai'de bulunan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları paylaştı; "Roket sesleri duymak kolay değil"

        #HABER
        #Amasya
        #amasya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu