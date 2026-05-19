        Amasya ve Tokat'ta taşkın alarmı! Çarşamba günü okullar tatil edildi, bölge boşaltıldı

        Amasya ve Tokat'ta taşkın alarmı! Çarşamba günü okullar tatil edildi, bölge boşaltıldı

        Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak su tahliyesine başlamasının beklenmesi üzerine Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi. Sel riskine karşı bazı ilçelerde eğitime ara verilirken, kritik noktalarda önlemler artırıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:23 Güncelleme:
        İki ilde eğitime ara verildi

        Tokat’taki Almus Barajı’nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi, Yeşilırmak havzasındaki illerde taşkın endişesini artırdı. Yoğun yağışların etkili olduğu Tokat ve Amasya’da sel ve taşkın riskine karşı eğitime ara verilirken, dere yatakları ve nehir çevrelerinde önlemler sıkılaştırıldı.

        Amasya Valiliği, son günlerde bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana geldiğini açıkladı. Meteorolojik verilere göre yağışların devam edeceği ve 19 Mayıs Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak su tahliyesine başlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi oranda yükselebileceği ifade edildi.

        Bu kapsamda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yarın kapalı olacak okulların ardından, Amasya merkez ile Taşova ilçesinde çarşamba günü de eğitime ara verildi. Karar kapsamında köyler dahil tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri bir gün süreyle kapalı olacak.

        Amasya Valisi Önder Bakan da bölgede meydana gelen taşkınlar nedeniyle tarım arazileri ve seraların su altında kaldığını, kırsal altyapıda ise çeşitli hasarlar oluştuğunu belirtti. Devletin tüm kurumlarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara Yeşilırmak ve dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunan Bakan, taşkın riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

        TURHAL İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

        Öte yandan Tokat’ın Turhal ilçesinde de sel ve taşkın riskine karşı 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildi. Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği belirtilerek, Almus Barajı’ndan yapılması beklenen su tahliyesinin su seviyesini daha da yükseltebileceği kaydedildi.

        Karar doğrultusunda Turhal genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında üç gün süreyle eğitim durdurulurken, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.

