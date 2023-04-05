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Haberler Teknoloji Bilişim Amazon'dan üretken yapay zeka girişimlerine destek
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Amazon'dan üretken yapay zekâ girişimlerine destek

2016 yılında konuşma yapay zekâsına odaklanarak erken aşamadaki girişimlerin inşa edilmesine fayda sağlayanlar arasında yer alan Amazon, 7 yıl aradan sonra başka bir AI hızlandırıcısı ile çağın ruhunu yakalayacak bir teknolojiye odaklanıyor. Amazon Web Services (AWS) dünya çapında 10 haftalık bir üretken yapay zekâ programını hayata geçiriyor.

Amazon'dan üretken yapay zeka girişimlerine destek

Teknoloji dünyası pandemi süreci ile birlikte her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde çağ atladı diyebiliriz. Tüm ihtiyaçlarımızı teknoloji ile karşılayabildiğimiz bir dünyanın içerisinde kendimizi bulduk. Bunu takip eden beklenmedik yapay zekâ gelişimi de dünya çapında bir korkuyu tetikledi. Bu gelişim ya olması gerekenden çok daha hızlıysa? Dünya çapında şirketler bu atılımı yakalamaya çalışırken, geri kalanlar tedirgin olmaya başladı. Amazon da yapay zekâ geliştirmelerine 2016 yılında başlamış bir teknoloji devi olarak bugün yeni bir atılımı açıkladı.

Firma dünya çapında 10 haftalık bir üretken yapay zekâ girişim destek programı başlatacağını duyurdu. Bunu Amazon Web Service (AWS) ile çağın ruhunu yakalayacak bir destek program olarak açıkladı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ STARTUPLAR İÇİN PROGRAM

AWS tarafından duyurulan bu yeni uygulama ile ile dünyanın dört bir yanındaki yapay zekâ startup'ları için 10 haftalık bir program oluşturdu. Uygulamaya katılacak AI startup kurucuları, yapay zekâ modellerine ve araçlarına, makine öğrenimi, yığın optimizasyonuna ve özel pazara açılma tavsiyelerine kadar birçok alanda erişime de sahip olacaklar. Programın sonunda ise San Francisco'da bir Demo Günü de katılımcı startupları bekliyor.

300 BİN DOLAR AWS KREDİSİ

Kabul edilen startup'lar, şirketlerini kurmalarına yardımcı olmak için 300.000 dolara kadar AWS kredisi alacak. Şirket, başvuruların önümüzdeki iki hafta boyunca açık olduğunu ve 10 girişimin seçileceğini söylüyor.

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