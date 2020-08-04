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ABD'li e-ticaret firması Amazon, İngiliz teslimat girişimi Deliveroo'nun yüzde 16'sını satın almak için önemli bir eşik atladı.

Yapılan açıklamaya göre, İngiltere Rekabet Kurulu söz konusu satın almaya onay verdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 575 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamlayan Deliveroo, söz konusu yatırım turuna Amazon'un liderlik ettiğini duyurmuştu.

Fakat, gelişmenin üzerinden çok geçmeden İngiltere Rekabet Kurulu anlaşmayı rekabet kuralları çerçevesinde incelemeye almıştı.

Deliveroo'dan yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu'nun 15 aylık incelemesi sonucunda Amazon'un yatırım kararını onaylaması memnuniyet verici. İngiliz ekonomisi müthiş bir gelişme. Yatırımı tutarını müşterilerimize değer yaratmak ve işletmeleri desteklemek üzere kullanacağız" denildi.

İngiltere'de kurulan Deliveroo, 2015'te Alman Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satılan yerli girişim yemeksepeti.com ile benzer iş modeline sahip.

Şirket, İngiltere haricinde Hollanda, Fransa, Belçika, İrlanda, İspanya, İtalya, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Porto Riko, Hong Kong ve Kuveyt'te de faaliyet gösteriyor.