Jeff Bezos, Amazon CEO'luğundan istifa edeceğini duyurdu. Yaklaşık 30 yıl önce kendi garajında kurduğu ve şu anda dünyanın en değerli şirketi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos e-ticaret devinin CEO'luğundan istifa edecek.

Dünyanın en zengin adamı Bezos'un yerini şu anda Amazon'da yönetici olan Andy Jassy alacak. Şirket, değişikliğin 2021'in ikinci yarısında gerçekleşeceğini açıkladı.

Amazon personeline bir mektupla kararını bildiren Jeff Bezos, "Hiç bu kadar enerjim olmadı ve aldığım karar emekli olmakla ilgili değil. Tutkulu bir şekilde çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.