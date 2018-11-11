Bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat hedefleyen ambalaj sektörü, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde, 31 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilen 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuarı’nda buluştu. İlk yapıldığı günden bugüne 40 kat büyüyerek Avrasya bölgesinin her yıl yapılan en büyük fuarı haline gelen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na; 44 ülkeden, 463’ü yabancı olmak üzere toplam 1.217 firma katıldı. Fuarı; 115 ülkeden, 8.101’i yurtdışından ve 50.417’si yurtiçinden olmak üzere toplam 58.518 profesyonel ziyaret etti.
Bu sene konuk ülkenin Tunus olduğu fuara; Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Kamerun, Kanada, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere, 42 ülkeden 1.000’in üzerinde özel alım heyetleri getirildi. Önümüzdeki sene 25'incisi düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AVRASYA’NIN AMBALAJ MERKEZİ TÜRKİYE
Ambalaj sektörünün Türkiye için önemine dikkat çeken Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Sektörümüzün Türkiye ekonomisine olan katkısı önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek ve Türkiye, Avrasya’nın ambalaj merkezi olmaya doğru hızla ilerleyecektir.” dedi. Fuarın sektöre yeni bir hareket kazandırdığını ve özellikle yabancı ilgisinden memnun olduklarını da dile getirdi. Fuarda önemli iş bağlantılarının gerçekleştiğini belirten Sarıbekir, "Sene sonunda 5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Yine bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü hedefimiz var. 180 ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Ambalaj Sektörü olarak daha çok ülkeye ambalaj satmayı hedefliyoruz. Pazar sayısını artıracağız ve ürettiğimizin en az yarısını ihraç edeceğiz. 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz."
TASARIM YARIŞMASINI KAZANAN ÖĞRENCİLERE PARA ÖDÜLÜ VE BURS
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen, toplam 85 projenin yarıştığı 14'üncü Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2018'in kazananları da Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılan törende açıklandı. Yarışmayı Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Melike Balkaya, “Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı” projesi ile kazanırken, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Mehmet Ali Seven “SpinMilk” ile ikinci, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Gizem Karataş da “Suntoy” projesi ile üçüncü oldu. Yarışmada 13 projeye ödül verilirken, ilk üçe giren öğrenciler para ödülünün yanında 12 ay karşılıksız burs kazandı.
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