Ambulansa yol vermemişti! Cezası belli oldu!

İstanbul Kağıthane Nurtepe mevki TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde yer alan aracın sürücünün M.Y. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Y.´ye "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek" maddesinden 427 lira ve "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak" maddesinin ihlalinde 196 lira olmak üzere toplam 623 lira idari para cezası kesildi.