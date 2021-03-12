Amca dehşetinden bir acı haber daha!

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dün meydana gelen olayda Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi Emrah bugün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

İlçede dün geçekleşen olayda Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, miras meselesi yüzünden aralarının açık olduğu amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefinde olan kardeşlerden Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Emrah hastanede tedavi altına alındı.

Maltepe'de bulunan bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Emrah Elitaş, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.