Ailesi şok oldu

İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan İbrahim T. yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. İddialara göre İbrahim T.'nin çocukları şehir dışında yaşadığı için bakımını yeğeni Yunus Emre T. üstleniyordu. Tedavi masrafları için kredi kartını yeğenine teslim eden İbrahim T. bilgisi dâhilinde kartın kullanımına izin veriyordu.

10 BİN LİRA PARA ÇEKTİ



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta kansere yenilen İbrahim T. hayatını kaybetti. Amcasının hayatını kaybetmesinin üzerinden dakika geçmeden kredi kartından 10 bin lira çeken Yunus Emre T.'nin yaptığı maktulün çocuklarının gözünden kaçmadı. Cenaze işlemlerinin ardından konuyu araştıran iki kardeş kuzenlerinin babalarına ait olan kredi kartından izinsiz para çektiğini ortaya çıkararak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'BORÇ VERMİŞTİM'



Yeğen, amcasına tedavi için verdiği borcu geri aldığını ileri sürdü. Soruşturma sonucu amcasının kredi kartından ölüm saati olan 01.30'dan 2 dakika sonra para çekildiği belirlendi. Yunus Emre T. hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.

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