Amcasından yadigar 1973 model motosikleti yenileyip hayalini gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde berberlik yapan 31 yaşındaki Çetin, amcasının vefatından sonra 2015'te neredeyse hurda olan Rusya üretimi motosikleti satın aldı.

Çocukluğunun hayali olan motosikleti yenileme kararı alan Çetin, geçen yıl yaklaşık 150 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla motosikleti tamir ettirdi.

Motosikletle ilgili yasal işlemleri de tamamlayan Çetin, işinden arda kalan zamanları motosikletiyle geçiriyor.

Çetin, motosikletiyle bölgede düzenlenen Yörük şenliklerine gidiyor ve kentin sokaklarında geziyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Çetin'in motosikletini görenler ise zaman zaman motosikletle fotoğraf çektiriyor.

REKLAM

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Çetin, gözü gibi baktığı motosikleti çocuklarına miras bırakmayı düşünen Çetin, AA muhabirine, küçükken babasında da bu motosikletten olduğunu, motosiklet sevdasının çocukluğundan beri devam ettiğini söyledi.

Motosikletin amcasından hatıra olduğunu belirten Çetin, "Amcam vefat ettikten sonra ekonomik olarak kendimi topladım ve motosikleti yaptırmaya karar verdim. Motosikleti komple yeniledim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için çok mutluyum. Gittiğim her yer motorun üzerine benim gibi genç birini görenler mutlu oluyor" dedi.