        Haberler Yaşam Amcasından yadigar 1973 model motosikleti yenileyip hayalini gerçekleştirdi

        Amcasından yadigar 1973 model motosikleti yenileyip hayalini gerçekleştirdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, amcasından yadigar 1973 model motosikleti orijinal parçalarıyla yenileyen Emre Çetin, şenliklere katılıp kentte motosikletiyle gezerek çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:44
        73 model motosikleti yeniledi, hayalini gerçekleştirdi
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde berberlik yapan 31 yaşındaki Çetin, amcasının vefatından sonra 2015'te neredeyse hurda olan Rusya üretimi motosikleti satın aldı.

        Çocukluğunun hayali olan motosikleti yenileme kararı alan Çetin, geçen yıl yaklaşık 150 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla motosikleti tamir ettirdi.

        Motosikletle ilgili yasal işlemleri de tamamlayan Çetin, işinden arda kalan zamanları motosikletiyle geçiriyor.

        Çetin, motosikletiyle bölgede düzenlenen Yörük şenliklerine gidiyor ve kentin sokaklarında geziyor.

        Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Çetin'in motosikletini görenler ise zaman zaman motosikletle fotoğraf çektiriyor.

        "ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

        Çetin, gözü gibi baktığı motosikleti çocuklarına miras bırakmayı düşünen Çetin, AA muhabirine, küçükken babasında da bu motosikletten olduğunu, motosiklet sevdasının çocukluğundan beri devam ettiğini söyledi.

        Motosikletin amcasından hatıra olduğunu belirten Çetin, "Amcam vefat ettikten sonra ekonomik olarak kendimi topladım ve motosikleti yaptırmaya karar verdim. Motosikleti komple yeniledim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için çok mutluyum. Gittiğim her yer motorun üzerine benim gibi genç birini görenler mutlu oluyor" dedi.

        Çetin, motosikletin 1973 model olduğunu, yenilemek için ettiği yaklaşık 150 bin liraya masrafın tutkusu için değdiğini ifade etti.

        Boş zamanlarında motosikletiyle Yörük şenliklerine katılmaya çalıştığını belirten Çetin, "Arkadaşlarımızdan oluşan 10-15 kişilik motosiklet ekibimizle turlar düzenliyoruz. Gittiğimiz yerlerde yaşlı yörük amcalarımız beni görünce mutlu oluyorlar, ben de onları öyle görünce mutlu oluyorum. Motosiklete 150 bin lira masraf ettim ama buna hiç acımıyorum. Çünkü çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.

        Çetin, motosikletinin çok kıymetli olduğunu, iki evladını sürekli çizilir, düşer diye motosikletle oynamamaları için uyardığını anlattı.

        Motosiklete binip tekrar eve gedildiğinde yıkamacıya vermediğini kendisinin temizlediğini ve sildiğini dile getiren Çetin, "Motosiklet bana amcamdan hatıra kaldı. Ben hayalimi bununla gerçekleştirdim. İleride çocuklarıma bu motosikleti miras bırakmak istiyorum. Motosikletle Fethiye sokaklarında dolaştığımda turistler ve vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. Onlara da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        #1973 model motosiklet
        #Muğla
