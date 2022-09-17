Amcasının elinden silahı alıp tetiğe bastı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Amcasının elinden silahı alıp tetiğe bastı! - Batman haberleri
ABONE OL

Amcasının elinden silahı alıp tetiğe bastı!

Batman’da, 15 Eylül'de Ekrem D.'nin, amcası Berzan D.'yi silahla vurarak öldürdüğü cinayetin kamara görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberler: Amcasının elinden silahı alıp tetiğe bastı! - Batman haberleri
Amcasının elinden silahı alıp tetiğe bastı!
0:00 / 0:00
İHA

Batman’da 15 Eylül'de Çamlıtepe Mahallesi’nde amca Berzan D. ile yeğeni Ekrem D. arasında yaşanan ve cinayetle biten kavganın kamara görüntüleri ortaya çıktı.

TELEFONDA TARTIŞTILAR SİLAHLA GELDİ

İHA'da yer alan habere göre ikili arasında telefonda henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Görüntülerde amca Berzan D.'nin, yeğenin Çamlıtepe Mahallesi’ndeki unlu mamuller iş yerine elinde silahla ve otomobiliyle gelip yeğenine saldırdığı anlar yer aldı.

AMCASINDAN SİLAHI ALIP ATEŞLEDİ

Görüntülerde aralarında çıkan arbedede Ekrem D., amcasının elinden silahı alıp amca Berzan D.'ye bir el ateş açıyor. Ekrem D.'nin amcası Berzan D.'yi öldürdüğü cinayet görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA | Sedat Peker adına açıklamalar yapan Emre Olur BAE'den Arnavutluk'a deport edildi iddiası - (Sedat Peker son dakika haberleri)
GÜNDEM Emre Olur BAE'den Arnavutluk'a deport edildi iddiası
Son dakika haberler: Kuşburnu topluyordu! Yaban arılarının yuvasına bastı! - Samsun haberleri
GÜNDEM Kuşburnu topluyordu! Yaban arılarının yuvasına bastı!
İzmir Torbalı'da kozmetik fabrikasında yangın
GÜNDEM Torbalı'da kozmetik fabrikasında yangın
KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022: KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri Ne Kadar? ÖSYM 2022 KPSS Görevli Ücreti Ne Zaman Ödenecek?
GÜNDEM KPSS sınav görevli ücreti 2022: KPSS sınav gözetmen ...
Son dakika haber: Adana'da kanlı tartışma! Babası öldürdü! - Güncel Haberler
GÜNDEM Kanlı tartışma! Babası öldürdü!
Son dakika haber: O anlar kamerada! Katilini terlikle böyle kovaladı! - Adana haberleri
GÜNDEM O anlar kamerada! Katilini terlikle kovaladı!
Yarın Toplu Taşıma Ücretsiz mi? (KPSS günü) 18 Eylül'de İETT, Metro, Metrobüs, Otobüsler Ücretsiz mi?
GÜNDEM Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? (KPSS günü)
Son dakika: Şişli'de denetimden kaçan sürücü polislerin üzerine sürdü, binada yakalandı
GÜNDEM Polisin üzerine sürdü! Binada yakalandı
Ortaokul öğrencileri yüzde 50 daha az maliyetle su arıtma filtresi geliştirdi
GÜNDEM Ortaokul öğrencileri yüzde 50 daha az maliyetle su ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu Özal ve Menderes'in mezarlarını ziyaret etti
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in mezarlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.