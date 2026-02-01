Habertürk
        Amed SK: 7 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Amed SK: 7 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed SK, evinde Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti. Mbaye Diagne (2), Sinan Kurt, Florent Hasani (2), Çekdar Orhan ve Tarkan Serbest'in golleriyle farklı galip gelen lider Amed SK, puanını 46'ya çıkardı. Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise haftayı -28 puanla tamamladı.

        Giriş: 01.02.2026 - 21:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 21:00
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed SK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan 7-0'lık skorla Amed SK oldu.

        Diyarbakır temsilcisine galibiyeti getiren golleri 22 ve 52. dakikalarda Mbaye Diagne, 43'te Sinan Kurt, 45 ve 59. dakikalarda Florent Hasani, 76'da Çekdar Orhan ile 87. dakikada Tarkan Serbest attı.

        Bu sonuçla beraber ligde iki maç sonra kazanan lider Amed SK, puanını 46'ya yükseltti. Küme düşmesi kesin hale gelen Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Pendikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.

