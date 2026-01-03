Habertürk
        Amedspor'da Aytaç Kara'yla yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Amedspor'da Aytaç Kara'yla yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yollar ayrıldı.

        Giriş: 03.01.2026 - 21:47 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:47
        Amedspor'da Aytaç Kara'yla yollar ayrıldı!
        Trendyol 1. Lig'in lideri Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

