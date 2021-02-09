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Ameliyatsız 87 kilo verdi

150 kiloyu görünce 'Benim içimden bir ben daha çıktı' diyen Deniz Yalabık, 1,5 yıl içinde tam 87 kilo vererek 'imkansız' denileni başardı

Ameliyatsız 87 kilo verdi

Show TV'nin haberine göre 33 yaşındaki Deniz Yalabık 1,5 yıl önce tartıya çıktı. 150 kilo olduğunu görünce vakit kaybetmeden rejime başladı. Bıçak altına yatmadan, diyetisyene gitmeden 1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü.

Yalabık şöyle konuştu:

"Tartıda 150 kiloyu görünce ya kilolarım beni yenecek ya da ben kiloyu yeneceğim dedim. Kararlı hareket ettim, sağlam adımlarla ilerledim".

"KANSERE YAKALANINCA KENDİMİ YEMEKLERE VERDİM"

18 yaşında kansere yakalanan Yalabık şöyle konuştu:

Kansere yakalandıktan sonra sadece yemek yiyip yatıyordum. Buzdolabı ile bitişik yaşıyordum. 3 sene sonra evden çıkmak zorunda kaldığımda, eğilemediğimi, ayakkabımı bağlayamadığımı fark ettim. Eczaneyi gidip tartıldığımda 150 kilo almıştım.

Sabah kalktığımda 1 yumurta, zeytin, peynir tükettim. Ara öğün yaptım, sebze yedim. Aslında ben iki kişilik bir insanmışım, benden bir ben daha çıktı.

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