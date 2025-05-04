Amir Hadziahmetovic: Derbiler daha farklı oluyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe derbisini 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş'ın oyuncularından Amir Hadziahmetovic, galibiyeti değerlendirdi.

"DERBİLER DAHA FARKLI OLUYOR"

Derbilerin daha farklı bir motivasyonu olduğunu belirten Hadziahmetovic, "Takım kompakt bir şekilde oynadı. 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Her maç farklı, tabii derbiler daha farklı. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık ve inşallah 3. olacağız. Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Kendi şansımı bekledim ve son 3-4 maç şans buldum, bence iyi kullandım. İnşallah sene sonuna kadar ve gelecek sene daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.