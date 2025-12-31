Amorti nedir? Milli Piyango Amorti rakamları kaç çıktı?
Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişiyle birlikte amorti rakamları merak ediliyor. Bu akşam yeni yıla zengin olma hayaliyle girecek olan vatandaşlar gözünü kulağını Milli Piyango büyük ikramiye çekişine çevirdi. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olan amorti çıkarsa bilet aldığınız ücreti geri alabilirsiniz. Peki Amorti nedir, kaç tane rakam var? Milli Piyango Amorti rakamları kaç çıktı?
AMORTİ RAKAMLARI KAÇ? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?
2026 Amorti rakamları 2 ve 8 oldu.
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinir. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. 2 tane amorti rakamı çekilir ve çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.
Geçen sene amorti rakamları 2 ve 7 olmuştu. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye denir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.