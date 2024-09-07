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        Haberler Dünya Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı | Dış Haberler

        Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı

        Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:30
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        Ülkenin en büyük müzesinin girişine kendilerini zincirleyen göstericiler, ziyaretçilerin içeri girmesini engelliyor.

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        Sarı tulumlar giyen yaklaşık 60 gösterici, Rijksmuseum'dan sponsoru olan bankayla ilişkisini kesmesini istiyor.

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        Göstericilerden biri, "Bugün Rijksmuseum önünde bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Rijksmuseum'un ING'yle bağını kesmesini istiyoruz. ING, fosil yakıt endüstrisini finanse ederek hatalı bir iklim politikası uyguluyor." iddiasında bulundu.

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        Vinç kabinine girerek megafonla müze ziyaretçilerine sık sık anons yapan göstericiler, "Rijksmuseum'un ING Bankasına 'Hayır' demesini istiyoruz" sloganları attı.

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        Bazı ziyaretçiler, müzeye girememeleri sebebiyle göstericilerle konuşarak eylemin yapılış biçimini eleştirdi.

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        Müzenin çevresinde gösterinin sonlanmasını bekleyen çok sayıda polis, müdahalede bulunmadı.

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