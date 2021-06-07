Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılıkla uğraşan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği anaç koyun ve keçi desteği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. İşte 2021 hayvancılık desteği ödemeleri...

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, koyun ve keçi yetiştiricilerimize yapılacak desteklemesinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlayacağı müjdesini verdi.

Bakan Pakdemirli; "201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Bütün yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.