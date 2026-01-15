Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından THY EuroLeague’de gözler 22. hafta maçlarına çevrildi. Kötü gidişata son vermek isteyen Anadolu Efes, sahasında güçlü rakibi Kosner Baskonia’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Son 5 karşılaşmasından yenilgiyle ayrılan Efes’in bu zorlu randevuda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, maçın canlı yayın detayları da sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...