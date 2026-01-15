Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Anadolu Efes, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde çıkış arıyor. Lacivert-beyazlı ekip, İspanya temsilcisi Baskonia karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de sıralamadaki yerini güçlendirmek istiyor. Basketbolseverler ise bu kritik mücadelenin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Anadolu Efes - Baskonia maçı canlı yayın bilgisi...
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından THY EuroLeague’de gözler 22. hafta maçlarına çevrildi. Kötü gidişata son vermek isteyen Anadolu Efes, sahasında güçlü rakibi Kosner Baskonia’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Son 5 karşılaşmasından yenilgiyle ayrılan Efes’in bu zorlu randevuda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, maçın canlı yayın detayları da sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ANADOLU EFES - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Baskonia maçı 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Baskonia maçı S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip yayınlanacak.