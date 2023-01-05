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Anadolu Efes, eski oyuncusu Chris Singleton ile anlaştı

Anadolu Efes, eski oyuncusu ABD'li Chris Singleton'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Anadolu Efes, eski oyuncusu Chris Singleton ile anlaştı
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Efes'te 2019-2022 yılları arasında görev yapan Singleton, lacivert-beyazlı formayla 2 THY Avrupa Ligi, birer Basketbol Süper Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Singleton, geçen sezon Anadolu Efes forması ile THY Avrupa Ligi'nde 36 karşılaşmada 17.41 dakika ortalama süre alıp, maç başına 3,9 sayı ve 2,8 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de söz konusu dönemde 21 maçta forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, maç başına 27.21 dakika sahada kalıp 7,8 sayı, 4,1 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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