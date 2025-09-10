Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, EuroLeague’e Karadağ’da başlayacak - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, EuroLeague’e Karadağ’da başlayacak

        Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde İsrail ekipleriyle Karadağ'da karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 20:13 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, EuroLeague'e Karadağ'da başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde İsrail ekipleri Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile olan maçlarını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.

        Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile yapılacak karşılaşma ve 3 Ekim Cuma günü Hapoel IBI Tel Aviv ile gerçekleştirilecek müsabakanın güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan MTEL Moraca Spor Salonu'nda seyircili oynanacağı belirtildi.

        Karadağ'a gidecek kombine sahiplerinin, kendilerine maç bileti sağlanması için 22 Eylül 2025 Pazartesi günü kadar kulüple iletişime geçmeleri gerektiği aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?