EuroLeague’de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, beşinci hafta karşılaşmasında bu kez eski başantrenörü Ergin Ataman’ın idaresindeki Panathinaikos’u ağırlayacak. Geçen hafta deplasmanda Olympiacos’u 82-78 yenerek önemli bir galibiyet alan lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez bir Yunan ekibiyle karşılaşmanın heyecanını yaşıyor. İşte karşılaşma hakkında merak edilen detaylar...