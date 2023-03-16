Anadolu Efes Partizan basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda.. THY EuroLeague'de 29. hafta itibariyle 10. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, saha ve seyicisi önünde Partizan karşısında galibiyet arıyor. İşte, play-off sıralaması için hayati öneme sahip olan Anadolu Efes Partizan basketbol maçı ile ilgili tüm bilgiler...