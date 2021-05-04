Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI İZLE - Efes Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda yayınlana

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off 5. maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 19:45'de İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Final Four hedefiyle sahaya çıkacak olan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Real Madrid karşılaşması bu akşam saat 19:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

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ANADOLU EFES'İN 725. MAÇI

Anadolu Efes Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı.