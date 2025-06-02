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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı transfer etti

        Anadolu Efes, son olarak Bursaspor'da forma giyen milli basketbolcu Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:27
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        A.Efes, Sarper D.Mutaf'ı transfer etti
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        Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Sarper David Mutaf'ı transfer etti.

        Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre guard-forvet pozisyonunda görev yapan oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

        Fenerbahçe Beko altyapısında yetişen David Mutaf, 2018 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. 2022-23 sezonunda İspanyol ekibi Gran Canaria ile Eurocup'ta şampiyonluk sevinci yaşayan genç oyuncu, 2023-24 sezonunun başında Bursaspor Yörsan'a transfer oldu.

        Bu sezon Europe Cup'ta 6 maçta 12,3 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla mücadele eden Mutaf, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 30 karşılaşmada 12,0 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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