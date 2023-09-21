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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te yeni kaptanlar Larkin ile Beaubois oldu - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te yeni kaptanlar Larkin ile Beaubois oldu

        Anadolu Efes'te yeni kaptanlar Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:41
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        Anadolu Efes'te yeni kaptanlar belli oldu
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda yeni kaptanlar Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois oldu.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesi A takım kaptanları belirlendi.

        Sezon öncesinde takımın başına geçen başantrenör Erdem Can, kaptanlık görevini Anadolu Efes ile iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazanan Shane Larkin'e verdi.

        Takımın tecrübeli oyuncularından Rodrigue Beaubois ise ikinci kaptan olarak seçildi.

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