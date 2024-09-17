Anadolu Efes'te yeni sezon EuroLeague Medya Günü yapıldı!

Avrupa basketbolunun en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague için geri sayım devam ederken Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Medya Günü’nü düzenledi. Anadolu Efes’in yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-25 sezonu Turkish Airlines EuroLeague Medya Günü’ne medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda, yeni sezon fotoğraflarının ve medya içeriklerinin çekimleri yapıldı.

Her sezon olduğu gibi 2024-25 sezonunda da Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmaya hazırlanan Anadolu Efes, Medya Günü'nde kadrosu ve teknik ekibiyle boy gösterdi. Yeni formalarının tanıtıldığı organizasyonun fotoğraf çekimi, fotoğraf sanatçıları Mehmet Turgut ve Fethi Karaduman tarafından yapıldı.

REKLAM

Medya Günü'nde yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında kendi evinde ligin yeni takımı Yalovaspor'la karşılaşacak. Turkish Airlines EuroLeague'de ise ilk maçında 4 Ekim’de Virtus Segafredo Bologna ile deplasmanda oynayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü 2024 – 2025 Sezonu Kadrosu:

0 – Shane Larkin (Kaptan)

1 – Rodrigue Beaubois (İkinci Kaptan)

3 – Jordan Nwora

6 – Elijah Bryant

8 – Salih Altuntaş

10 – Rıdvan Öncel

11 – Rolands Smits

13 – Darius Thompson

14 – Stanley Johnson

17 – Vincent Poirier

18 – Doğuş Özdemiroğlu

19 – Burak Can Yıldızlı

21 – Justus Hollatz

24 – Ercan Osmani

25 – Daniel Oturu

33 – Erkan Yılmaz

35 – Derek Willis

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

Yardımcı Antrenörler: Ümit Temoçin, Serhan Aydanarığ ve Doruk Güneş