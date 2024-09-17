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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te yeni sezon EuroLeague Medya Günü yapıldı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te yeni sezon EuroLeague Medya Günü yapıldı!

        Anadolu Efes, 2024-25 sezonu EuroLeague Medya Günü'nü yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenledi

        Giriş: 17.09.2024 - 20:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:24
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        Anadolu Efes'te medya günü yapıldı!
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        Avrupa basketbolunun en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague için geri sayım devam ederken Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Medya Günü’nü düzenledi. Anadolu Efes’in yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-25 sezonu Turkish Airlines EuroLeague Medya Günü’ne medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda, yeni sezon fotoğraflarının ve medya içeriklerinin çekimleri yapıldı.

        Her sezon olduğu gibi 2024-25 sezonunda da Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmaya hazırlanan Anadolu Efes, Medya Günü'nde kadrosu ve teknik ekibiyle boy gösterdi. Yeni formalarının tanıtıldığı organizasyonun fotoğraf çekimi, fotoğraf sanatçıları Mehmet Turgut ve Fethi Karaduman tarafından yapıldı.

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        Medya Günü'nde yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler.

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında kendi evinde ligin yeni takımı Yalovaspor'la karşılaşacak. Turkish Airlines EuroLeague'de ise ilk maçında 4 Ekim’de Virtus Segafredo Bologna ile deplasmanda oynayacak.

        Anadolu Efes Spor Kulübü 2024 – 2025 Sezonu Kadrosu:

        0 – Shane Larkin (Kaptan)

        1 – Rodrigue Beaubois (İkinci Kaptan)

        3 – Jordan Nwora

        6 – Elijah Bryant

        8 – Salih Altuntaş

        10 – Rıdvan Öncel

        11 – Rolands Smits

        13 – Darius Thompson

        14 – Stanley Johnson

        17 – Vincent Poirier

        18 – Doğuş Özdemiroğlu

        19 – Burak Can Yıldızlı

        21 – Justus Hollatz

        24 – Ercan Osmani

        25 – Daniel Oturu

        33 – Erkan Yılmaz

        35 – Derek Willis

        Başantrenör: Tomislav Mijatovic

        Yardımcı Antrenörler: Ümit Temoçin, Serhan Aydanarığ ve Doruk Güneş

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