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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Türk Telekom deplasmanında kazandı - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Türk Telekom deplasmanında kazandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u deplasmanda 100-90 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:28 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:28
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        Anadolu Efes, deplasmanda kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Türk Telekom'u 100-90 yendi.

        İlk 3 dakikada rakibine 10 sayı (2-12) fark atan Anadolu Efes, hücum ribauntları ve boyalı alan sayılarındaki üstünlüğü sayesinde ilk çeyreği 27-18 önde geçti.

        Türk Telekom, 2. periyotta başta Brown olmak üzere bulduğu üç sayılık basketlerle oyunda kalmaya çalıştı ancak Oturu ile pota altındaki etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğe çalınan top sonrası Brown'ın smacıyla başlayan başkent ekibi, 2 dakikada skoru 50-50'ye getirdi. Yüksek tempoda oynanan periyodun kalan bölümünde Nwora'nın basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 72-67 üstünlükle girdi.

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        Son periyodun başında Poirier ve Beaubois'nın sayılarıyla farkı 10 sayıya (67-77) çıkaran Anadolu Efes, Türk Telekom'un yaptığı tam saha baskıyı top çevirerek attığı basketlerle cezalandırdı ve sahadan 100-90 galip ayrıldı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Özgök

        Türk Telekom: İsmet Akpınar 2, Brown 27, Angola 14, Bruhnke, Alexander 15, Berkan Durmaz 6, Smith 5, Hanlan 14, Mahir Ağva 1, Bess 2, Melih Tunca 4

        Anadolu Efes: Thompson 6, Dozier 12, Nwora 24, Ercan Osmani 7, Oturu 19, Beaubois 10, Poirier 9, Rıdvan Öncel 2, Willis 6, Erkan Yılmaz 4, Burak Can Yıldızlı, Doğuş Özdemiroğlu 1

        1. periyot: 18-27

        Devre: 41-48

        3. periyot: 67-72

        Beş faulle oyundan çıkan: 35:55 Willis (Anadolu Efes)

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