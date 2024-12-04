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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında 5 Aralık Perşembe (yarın) deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:52
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        Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında
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        THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

        Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

        THY Avrupa Ligi'nde dün sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 101-90 ile geçen lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes, 6 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

        Organizasyonda oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Zalgiris de Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve yenilgi istatistiğine sahip.

        AVRUPA'DA 850. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 850. karşılaşmasını oynayacak.

        Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 849 maçta 479 galibiyet elde etti, 370 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 602. müsabakasını yapacak.

        Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 601 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 322'ini kazandı, 279'inden mağlup ayrıldı.

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