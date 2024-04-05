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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anadolu Grubu'nda bayrak değişimi - İş-Yaşam Haberleri

        Anadolu Grubu'nda bayrak değişimi

        26 yıldır Anadolu Grubu bünyesinde çalışan Burak Başarır, Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak atandı. Başarır 01.04.2024 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:15
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        Anadolu Grubu'nda bayrak değişimi
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        Anadolu Grubu bünyesinde 26 yıldır farklı alanlarda sorumluluklarla görev alan Burak Başarır, 20 ülkede 90 tesisi ve 100 bine varan çalışanı ile faaliyet gösteren Grubun İcra Başkanı oldu.

        Burak Başarır, American River College'da Uluslararası işletme ve Bilgisayar eğitimlerinin ardından California State University of Sacramento'da İşletme öğrenimi gördü.

        1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Başarır, 1998 yılında Coca-Cola İçecek'e (CCI) katıldı.

        Artan yönetim sorumlulukları ile farklı roller üstlenen Başarır, 2005 yılında CFO pozisyonuna terfi etti. CCI'ın halka arzı ve CCI-Efes Invest finansal birleşmesine liderlik eden Başarır, 2010-2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI'ın satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti.

        2014'te Coca-Cola İçecek A.Ş.'ye CEO olarak atanan Başarır, 2023 yılından bu yana Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

        Başarır, Coca-Cola İçecek'in Türkiye'den Çin sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafyada 12 ülkede üretim yapan çok uluslu bir şirket konumuna ulaşmasında liderlik rolünü üstlenmişti.

        Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayını Institutional Investor tarafından, Coca-Cola İçecek CEO'su olarak görev yaptığı süre içerisinde üç yıl arka arkaya 'En İyi CEO' seçildi. Başarır, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleri arasında yer alıyor.

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