Anadolu Kısaları Forum'un tarihleri açıklandı

Türkiye’nin kısa film alanında uluslararası ölçekte yeni bir buluşma noktası olmayı amaçlayan Anadolu Kısaları Forum, genç yönetmen ve yapımcılara projelerini geliştirme, sektörel bilgi edinme ve uluslararası iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Atlas Pasajı Etkinlik Alanları’nda gerçekleşecek Forum, kapsamlı programıyla kısa filmlerin üretim ve dağıtım süreçlerini destekleyerek Türkiye’nin sinema endüstrisine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

GENÇ YÖNETMENLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT: SON BAŞVURU 7 EKİM

Forum kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından seçilecek 15 kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları; fonlar, yapımcılar, dağıtım/satış ajansları ve uluslararası festivallerle buluşma fırsatı yakalayacak. Katılımcılar, projelerini aktif sinema profesyonellerine sunarak geri bildirim alma, sektörel bilgi edinme ve uluslararası bağlantılar kurma imkânına sahip olacak. Başvurular 7 Ekim 2025 tarihinde son bulacak.

ZENGİN PROGRAM İÇERİĞİ

Üç gün boyunca sürecek programda senaryo danışmanlığı, pitching oturumları, fonlama, dağıtım ve satışa yönelik seminerler, birebir görüşmeler ve atölyeler yapılacak. Fransa ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışından gelecek sektör profesyonelleri, Türk sinemacılarıyla bilgi ve deneyim paylaşarak yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.