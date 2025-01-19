Anadolu Otoyolu'nda korkunç ölüm!

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Arifiye geçişinde yolda parçalanmış ceset parçaları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, yayaya bir aracın çarpıp kaçtığı, sonrasında ise cesedin üzerinden çok sayıda araç geçtiği tespit edildi.

KİMLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri parçalanan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, parçalanmış ceset toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.