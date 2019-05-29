Anadolu Sigorta'ya en itibarlı marka ödülü

Anadolu Sigorta, Türkiye İtibar Endeksi (TİE) tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda, sektöründe en itibarlı şirket seçildi. Türkiye’nin itibar maratonu olarak nitelendirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması için 26 ilde 12 bin kişi aranarak yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Araştırmanın ödülleri 28 Mayıs’ta Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum salonunda sahiplerini buldu.

EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ

Anadolu Sigorta adına ödülü alan Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Semiz Ergüntan, “Bu ödül, binlerce tüketicinin Anadolu Sigorta’ya verdiği değeri gösteriyor. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Anadolu Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu değere layık olmak için çalışıyoruz. Aldığımız ödüller en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.

Ergüntan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en köklü şirketi olarak, başarılarımızın kamuoyu nezdinde de takdir görmesi bizi çok mutlu ediyor. Temel faaliyet alanımızda müşteri memnuniyetini esas alan pek çok yenilikçi ürün ve uygulamalar hayata geçirirken, içinde doğup büyüdüğümüz bu toprakların tarihine, kültürüne ve geleceğine sahip çıkmak, toplumu bu konularda bilinçlendirmek ve katkı sunmak konusunda da tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

NASIL BELİRLENİYOR?

Altı ana bölümünden oluşan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda kullanılan anketin ilk bölümünde “Türkiye’nin en itibarlı şirketi” sorusu bulunuyor. Katılımcılara herhangi bir yönlendirme yapılmadan açık uçlu olarak sorulan sorunun ardından ikinci bölümde itibarlı bulunan şirketin İtibar Endeksi Skoru’nun ölçümüne yönelik sorular yer alıyor. Anketin üçüncü bölümü ise firmaların özellikleri hakkındaki sorulardan oluşuyor. Sonrasında ise, üçüncü bölümde itibarlı bulunan şirketin, hangi özelliklerinin ne ölçüde değerlendirildiği sorgulanıyor. Anketin dördüncü bölümünde de itibarlı bulunan şirket ya da marka ile ilgili hangi haber kaynaklarına ne kadar güvendikleri soruluyor. Araştırma sonucunda, katılımcılar 30 sektörün en itibarlı markalarını belirliyor