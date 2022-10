Anadolu Sigorta’nın Platinum Sponsorluğundaki The Bodrum Cup tamamlandı

HABERTURK.COM

Anadolu Sigorta’nın Platinum sponsorları arasında yer aldığı American Hospital The Bodrum Cup’ın 34’üncüsü 15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ile yarışlar, etkinlikler ve konserlerle geçen yarışın bu yılki mottosu Akdeniz’in mavisine olan minnet ve sevgiyle “Maviye Güç Katıyoruz” olarak belirlendi. Su sporlarından turizme, deniz ticaretinden balıkçılığa her yönüyle mavi ekonominin önemine işaret edilen etkinliklerle sürdürülebilirlik odağa alındı ve gelecek nesilleri kapsayan değerli paylaşımlarda bulunuldu.

22 Ekim’de düzenlenen Anadolu Sigorta Bodrum-Bodrum Etabıyla son bulan organizasyon, yarışları seyretmek ve Bodrum’u keşfetmek isteyen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Anadolu Sigorta, “The Challenge” kategorisinde verdiği ödülü heykeltıraş Evren Erol’a özel olarak hazırlattı. Eserlerinde, düş kurmanın arzu edilenin gerçekleşmesinde vazgeçilmez bir güç olduğu düşüncesinden yola çıkan sanatçı ‘İçimizdeki Düş’ adlı eserini denizden ve dalgalardan ilham alarak tasarladı. 22 Ekim akşamı gerçekleşen ödül töreninde Anadolu Sigorta 1.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, yarışların şampiyonu ve “The Challenge” kategorisi kazananı “Hızır 1”e ödülünü takdim etti.

5 YILDIR SPONSORLAR ARASINDA

American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl 5’inci kez sponsor olduklarını belirten Tiryakioğlu, “Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik artık kimsenin ikinci plana atamayacağı bir konu. Gerek bireysel gerekse kurumsal bağlamda önem kazanan sürdürülebilirlik konusunda, deniz odaklı ekonomik faaliyetleri tanımlayan mavi ekonominin önemi oldukça büyük. Anadolu Sigorta olarak her adımımızı sürdürülebilirlik bakış açısıyla atıyoruz. Mavi ekonominin ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekilen American Hospital The Bodrum Cup’ın sponsorları arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ödül töreninde Cruiser-C kategorisi birincisi Zargana’ya ödülünü ise Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan verdi. Ergüntan, “Dünya çapında yelken tutkunlarını Bodrum’da bir araya getiren Akdeniz’in en büyük yelken festivali The Bodrum Cup’ın sponsorları arasında yer almak çok kıymetli. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan organizasyon, değer katan mottolarıyla da önemli bir farkındalık yaratıyor” dedi.

10 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI

American Hospital The Bodrum Cup’a bu sene 150’den fazla tekne, 1.500’den fazla denizci ve 10.000’in üzerinde kişi katıldı.

22 Ekim’de Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen ödül töreninin ardından festivalin kapanışında ise Athena, ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Konserin tüm geliri ise Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlandı.

The Bodrum Cup genel sıralamada "Hızır 1" birinci, "Take It Easier" ikinci, "Bodrum (STS)" de üçüncü oldu.

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan The Bodrum Cup, dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası bir yelken yarışıdır. Turizm algısını değiştirerek güneş ve rüzgâr turizmini tercih nedeni yapan The Bodrum Cup, aktif olarak koylar hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır.