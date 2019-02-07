Anadolu türküleri Cem Adrian’ın yorumuyla İş Sanat’ta yankılandı

İş Sanat Konser Salonu, yerli sanatçıların özgün projelerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Şubat ayında İş Sanat’ın ilk konuğu Anadolu türkülerine özgün yorumunu kattığı “Seçkiler” projesiyle, Cem Adrian oldu.

Sıra dışı ses rengiyle büyüleyici bir performans ortaya koyan Cem Adrian’a sahnede, alanlarında sayısız başarıya imza atmış olan Ahmet Aslan, Jehan Barbur, Erdal Erzincan ve Gökhan Kılıç eşlik etti.

“Seçkiler” isimli konserde, Ela Gözlüm, Akşam Olur, Allı Turnam, Neredesin Sen, Leylim Ley, Yarim Derdini Ver Bana, Dam Üstüne Çul Serer, Haydar gibi unutulmaz eserler seslendirilirken, dinleyiciler de şarkılara eşlik ettiler.

Biletleri kısa sürede tükenen etkinlikte sahneye tekrar tekrar çağrılan sanatçılar izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar oldu.