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        Haberler Bilgi Gündem Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman, yaz okulu sınavına kimler girebilir?

        AÖF yaz okulu sınav tarihi 2024 belli oldu!

        AÖF yaz okulu kayıtları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kayıtların sonlanmasının ardından öğrenciler gözlerini sınav tarihine çevirdi. Bu kapsamda "AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman, AÖF yaz okulu kayıtları bitti mi?" soruları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte sınav tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:24
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu kayıtları 5 Temmuz tarihinde bitti. Kayıtların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav tarihlerini merakla beklemeye başladı. Peki öğrenciler tarafından heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavına kimler girebilir? İşte detaylar...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak.

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        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?

        AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı.

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        YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten- yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

        Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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