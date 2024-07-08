YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten- yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.