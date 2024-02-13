ANAGOLD MADENCİLİK KİMİN?

Anagold Madencilik, 2000 yılında ABD merkezli SSR Mining ile Çalık Grubu’na ait olan Lidya Madencilik ortaklığı ile kuruldu. Firmanın İliç Çöpler Köyü’nde bulunan altın madenindeki faaliyetleri ise 2009 yılından beri devam ediyordu. Çalık Grubu Başkanı Ahmet Çalık’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Lidya Madencilik şirketinin işletmedeki ortaklık payı ise yüzde 20.

“ÇÖPLER OPERASYONLARI”

Şirketin internet sitesinde, “Çöpler Maden Sahası, Doğu Anadolu’da Ankara’nın yaklaşık 550 km doğusunda Erzincan ili İliç ilçesine 8 km uzaklıkta yer alan bir açık ocak işletmesidir” ifadeleri yer alıyor.

Çöpler Madeni’nde açık ocak operasyonuyla elde edilen oksitli cevherlerinin, yığın liçi işlemine tabi tutularak altın üretimi yaptıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çöpler’de bulunan bu ocakta delme, patlatma, yükleme ve taşıma faaliyetleri, Çiftay İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından yürütülüyor. Çöpler tesisimiz üç aşamalı kırma tesisleri ve buna paralel killi cevher besleme devreleri ile günde yaklaşık 20 bin ton oksitli cevher işleme kapasitesine sahiptir. Her iki devreden elde edilen ürünler taşıyıcı bantlar yardımıyla topaklama ünitesine ve daha sonra da hareketli taşıyıcı bantlar kanalıyla yığın liçi sahasına serilmek üzere taşınıyor. Yığın liçi işlemi için kullanılan sahanın tabanı sıkıştırılmış kil ile kaplanmış ve hemen üzerindeki sızdırmaz plastik malzeme ile astarlanmıştır. Topaklanması tamamlanmış ve yığın liçi sahasına serilmiş cevherin içindeki altını kazanmak için yığın üzerinden düşük konsantre siyanür çözeltisi damlatılıyor. Yığın liçi sahası her biri 8 metre yüksekliğe sahip 8 basamaktan oluşuyor. Çözelti ile buluşan altın bir sonraki aşama olan CIC (karbon kolonları) ünitesine iletiliyor. CIC ünitesinde altın çözeltiden ayrıştırılırken, çözelti siyanür ilavesi yapılarak tekrar yığın liçi sahasında kullanılıyor. Dore (altın, gümüş ve diğer metallerin karışımı külçe) üretimi sahada yapıldıktan sonra altın ve gümüş içeren doreler son rafinasyon işlemleri için sevk ediliyor. Çöpler Maden Sahası yığın liçi operasyonu sonunda, oksitli cevherdeki altının yaklaşık yüzde 76’sının kazanılması bekleniyor. Çöpler cevher kütlesi, altın üretimi için yığın liçinden farklı bir prosese tabi tutulma ihtiyacı doğuran sülfürlü yapıya sahip cevheri de içeriyor."