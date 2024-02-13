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        Haberler Gündem Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kime ait, Anagold’un sahibi kim?

        Anagold Madencilik kime ait?

        Erzincan'ın İliç İlçesi Çöpler Köyü'ndeki Anagold Madencilik'e ait altın madeninin bulunduğu bölgede büyük bir alanda meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçiye ulaşılamıyor. Toprak kayması yaşanmasının ardından altın madeninin işletmecisi olan Anagold Madencilik hakkında araştırmalar sıklaştı. İşte Anagold Madencilik kime ait ve sahibinin kim olduğuna ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 18:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:15
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        Erzincan’ın İliç İlçesi Çöpler Köyü’nde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiye ulaşılamıyor. Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “9 kişiye ulaşılamıyor. Bölgede 400’ün üzerinde kişiyle arama yapılıyor” ifadelerini kullandı. AFAD ise 9 ilden personelin arama kurtarma çalışmasına katılması için sevk edildiği bilgisin paylaştı. Toprak kayması yaşanmasının ardından Çöpler Köyü’nde altın madeninin sahibi olan Anagold Madencilik merak edilmeye başlandı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kime ait olduğu araştırılıyor. İşte Anagold Madencilik’e ait detaylar…

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        ANAGOLD MADENCİLİK KİMİN?

        Anagold Madencilik, 2000 yılında ABD merkezli SSR Mining ile Çalık Grubu’na ait olan Lidya Madencilik ortaklığı ile kuruldu. Firmanın İliç Çöpler Köyü’nde bulunan altın madenindeki faaliyetleri ise 2009 yılından beri devam ediyordu. Çalık Grubu Başkanı Ahmet Çalık’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Lidya Madencilik şirketinin işletmedeki ortaklık payı ise yüzde 20.

        “ÇÖPLER OPERASYONLARI”

        Şirketin internet sitesinde, “Çöpler Maden Sahası, Doğu Anadolu’da Ankara’nın yaklaşık 550 km doğusunda Erzincan ili İliç ilçesine 8 km uzaklıkta yer alan bir açık ocak işletmesidir” ifadeleri yer alıyor.

        Çöpler Madeni’nde açık ocak operasyonuyla elde edilen oksitli cevherlerinin, yığın liçi işlemine tabi tutularak altın üretimi yaptıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        “Çöpler’de bulunan bu ocakta delme, patlatma, yükleme ve taşıma faaliyetleri, Çiftay İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından yürütülüyor. Çöpler tesisimiz üç aşamalı kırma tesisleri ve buna paralel killi cevher besleme devreleri ile günde yaklaşık 20 bin ton oksitli cevher işleme kapasitesine sahiptir. Her iki devreden elde edilen ürünler taşıyıcı bantlar yardımıyla topaklama ünitesine ve daha sonra da hareketli taşıyıcı bantlar kanalıyla yığın liçi sahasına serilmek üzere taşınıyor. Yığın liçi işlemi için kullanılan sahanın tabanı sıkıştırılmış kil ile kaplanmış ve hemen üzerindeki sızdırmaz plastik malzeme ile astarlanmıştır. Topaklanması tamamlanmış ve yığın liçi sahasına serilmiş cevherin içindeki altını kazanmak için yığın üzerinden düşük konsantre siyanür çözeltisi damlatılıyor. Yığın liçi sahası her biri 8 metre yüksekliğe sahip 8 basamaktan oluşuyor. Çözelti ile buluşan altın bir sonraki aşama olan CIC (karbon kolonları) ünitesine iletiliyor. CIC ünitesinde altın çözeltiden ayrıştırılırken, çözelti siyanür ilavesi yapılarak tekrar yığın liçi sahasında kullanılıyor. Dore (altın, gümüş ve diğer metallerin karışımı külçe) üretimi sahada yapıldıktan sonra altın ve gümüş içeren doreler son rafinasyon işlemleri için sevk ediliyor. Çöpler Maden Sahası yığın liçi operasyonu sonunda, oksitli cevherdeki altının yaklaşık yüzde 76’sının kazanılması bekleniyor. Çöpler cevher kütlesi, altın üretimi için yığın liçinden farklı bir prosese tabi tutulma ihtiyacı doğuran sülfürlü yapıya sahip cevheri de içeriyor."

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        ANAGOLD MADENCİLİK’TEN AÇIKLAMA

        Öte yandan toprak kaymasının ardından Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

        "Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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