Ananas hakkında bilmeniz gereken 5 yan etkisi

3. İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR

Ananas, tetrasiklin ve amoksisilin gibi içeriklere sahip olan bazı ilaçlarla etkileşime girme ve bunlara müdahale etme eğilimindedir. Bu; kanlı burun, göğüs ağrısı, ateş, titreme, baş dönmesi gibi bazı yan etkileri tetikleyebilir. Ayrıca, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte ananas tüketilmesi durumunda ishal, hazımsızlık ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşanabilir.