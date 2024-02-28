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        Haberler Yaşam Ananas hakkında bilmeniz gereken 5 yan etkisi

        Ananas hakkında bilmeniz gereken 5 yan etkisi

        Ananas, dayanıklı meyvelerden biridir ve dikkatli bir şekilde saklandığı takdirde uzun süre taze kalabilir. Vücuda birçok yararı olan ananasın, bazı hoş olmayan yan etkileri de vardır. İşte, sizin için çok miktarda ananas tüketmenin 5 yan etkisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:16
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        Ananasın yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek, antioksidan özellikleriyle hücresel hasarı azaltmak, sindirimi desteklemek gibi birçok yararı vardır. Ancak bu meyvenin tüketimiyle ilgili bazı yan etkiler de mevcuttur. İşte, ananasın yan etkileri ve sağlığa olabilecek potansiyel zararlarına dair detaylar...

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        1. KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ ETKİLER

        Ananaslar doğal şeker bakımından çok yüksek oranlar içerdiğinden kan şekeri seviyesini artırabilir. Her yarım bardak ananas porsiyonu yaklaşık 15 gram karbonhidrat içerir. Ananas tüketiminden sonra artan kan şekeri seviyesinin belirtileri baş ağrısı, sık idrara çıkma ve artan susama hissidir. Bu yüzden Ramazan'da tüketilmemesi gereken bir gıda olabilir.

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        2. DİŞLERE ZARAR VEREBİLİR

        Ananas, dişlerin duyarsızlaşmasına veya diş çürümesine neden olabilir. Bunun nedeni, ananasın oldukça asidik olması ve tüketildiğinde ağızda kimyasal bir reaksiyon başlatarak diş minesini yumuşatarak diş çürümesine yol açabilmesidir. Belirtileri arasında sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı hassasiyet ile diş ağrısı yer alır.

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        3. İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR

        Ananas, tetrasiklin ve amoksisilin gibi içeriklere sahip olan bazı ilaçlarla etkileşime girme ve bunlara müdahale etme eğilimindedir. Bu; kanlı burun, göğüs ağrısı, ateş, titreme, baş dönmesi gibi bazı yan etkileri tetikleyebilir. Ayrıca, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte ananas tüketilmesi durumunda ishal, hazımsızlık ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşanabilir.

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        4. AĞIZDA KAŞINTI YAPAR

        Ananaslar, dilde yanma veya karıncalanma hissine neden olabilir. Bu karıncalanma, ananasın içerdiği bir enzim topluluğu olan bromelainden kaynaklanır. Bu enzimler proteinleri parçalar ve dilin ağrımasına neden olabilir.

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        5. ALERJİ OLUŞTURABİLİR

        Alerji ve İmmünopatoloji dergisinde 2017 yılında yayınlanan araştırmaya göre ananas, çocuklarda yaygın olan oral alerji sendromuna sebep olabiliyor. Bu polen ve toz gibi havadaki parçacıklara karşı oluşan bir alerjidir. Alerjik semptomları ise dudakların hassasiyeti ve şişmesi ile boğazda karıncalanma hissini içerebiliyor.

        Kaynak: Health, Allergol Immunopathologia, Cookist

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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