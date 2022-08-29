Yaz mevsiminin son günlerine girilmesiyle beraber hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de ilkokul 1. sınıfların durumu oldu. Öğrenciler ve velileri; ilkokulların ve anaokulların uyum haftası ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler...



İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?



İlkokul 1.sınıf öğrencileri, normal eğitim sürecine nazaran okula 1 hafta önce başlamaktadır. 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.