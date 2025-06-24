Anaokulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim sürecine ilk adımını atacak öğrenciler için anaokulu kayıt takvimini yaz tatili dönemi içerisinde başlatıyor. Ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Veliler, başvuru yapmadan çocuklarının hangi okula kayıt olduğunu sistemden öğrenebiliyor. Detaylar haberimizde...
Çocuğu bu yıl ilk kez okul hayatıyla tanışacak aileler, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul kayıtları e-Okul sistemi üzerinden adrese dayalı olarak otomatik gerçekleştirilecek. Anaokulu başlama yaşı ve kayıt süreciyle ilgili detaylar, Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvimle netlik kazanıyor. İşte merak edilenler...
ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Anaokulu kayıt sonuçlarının bu sene Temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sene de kayıt sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
Eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açılacak.
ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.