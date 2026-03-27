Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi

Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri: MSB'den önemli NATO açıklamaları

Günün öne çıkan haberlerini Haberturk.com editörü Helin Genç anlatıyor...* MSB, Türkiye'de NATO çok uluslu kolordu karargahı kurulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. 2023'te NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında başlatılan süreç, 2024'te NATO'ya beyan edildi. Türk general komutasında kurulacak karargahın ihtiyaçları için 6'ncı kolordu görevlendirildi ve milli çekirdek kadrolara atamalar yapıldı.* MSB ayrıca NATO tarafından Irak Misyonu'nun çekilmesi kararının verildiğini ve bu kapsamda bağdat'taki türk askerinin tahliye edildiğini duyurdu. * Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Karadeniz'de yabancı bayraklı ama Türk mürettebatı olan gemide dış kaynaklı bir patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Uraloğlu, "İnsansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerinde inceleme yapıyor" dedi.* 27 gündür ABD-İsrail–İran çatışmalarını takip ediyoruz. İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken İran'dan henüz bir açıklama gelmedi. Günün bir diğer dikkkat çeken açıklaması da Trump'tan geldi. ABD Başkanı Trump, hatırlayacaksınız daha önce Hürmüz Boğazı için NATO ülkelerinden destek istemiş, ancak olumlu bir yanıt alamamıştı. Şimdi de "ABD'nin NATO'dan hiçbir şeye ihtiyacı yok, ancak bu çok önemli anı asla unutmayın" dedi.* Yine Trump'tan devam ediyoruz. Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı protestolarda tahrip edildi; üzerine "pedofil" ve "savaş suçlusu" yazıldı.* Bu akşam önemli bir karşılaşma var. Türkiye A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Play-Off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de konuk ediyor. Başarılar diliyoruz.