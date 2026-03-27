Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Şaban Kazdal'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 27.03.2026 - 05:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasanın 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
