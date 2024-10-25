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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti, El Clasico'da favori görmüyor - Futbol Haberleri

        Ancelotti, El Clasico'da favori görmüyor

        İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak olan Real Madrid-Barcelona derbisi öncesinde Eflatun-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın favorisi olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:35
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        Ancelotti, El Clasico'da favori görmüyor
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında yarın oynanacak ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu.

        Ancelotti, Real Madrid'in El Clasico öncesindeki son antrenmanının ardından basın toplantısı düzenledi.

        İtalyan teknik adam, İspanyol basınının çoğunluğunun El Clasico'da favori olarak Barcelona'yı göstermesiyle ilgili bir soru üzerine, "Barcelona çok değerli bir rakip. Çok iyi oynuyorlar ama El Clasico'da favori belirlemek çok zor. Çok farklı unsurlar var. Maçın içindeki gelişmeler çok önemli. Topa bazen biz bazen de onlar daha çok sahip olup, oyunu kontrol edecektir. Oyunun kontrolü, dinamiği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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        "El Clasico öncesi şanslıyım ki uykumu bölecek hiçbir şey yok." diyen Ancelotti, son Borussia Dortmund maçında hat-trick yapan Vinicius'un takımın liderlerinden biri olduğunu ancak takımda birden fazla lider görmeyi tercih ettiğini ifade etti.

        LA LIGA'DA 122 YILLIK EL CLASICO REKABETİ

        Futbol dünyasının en çok tanınan maçlarından biri olan, El Clasico (Klasik) olarak tanımlanan Real Madrid ve Barcelona takımları arasındaki rekabet 1902 yılına dayanıyor.

        İki takım arasında 13 Mayıs 1902'de dönemin "Taç Kupası" (şimdiki Kral Kupası) yarı finalinde oynanan ilk maçı Barcelona 3-1 kazanırken, günümüze kadar tüm resmi kupalarda oynanan 257 maçta Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor.

        İstatistiklere göre El Clasico'larda Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

        Ligde ise Real Madrid'in 79, Barcelona'nın 74 galibiyetine karşı 32 maç berabere bitti.

        Barcelona Lionel Messi döneminde (2004-2021) El Clasico'daki dokuz deplasman maçının 6'sında Santiago Bernabeu Stadı'ndan galibiyetle ayrılmayı başarsa da Messi sonrasında ezeli rakibine karşı rekabette düşüşe geçti.

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        Ligde geçen sezon her iki maçı da kaybeden Katalan ekibi, sadece 3 Ağustos'taki hazırlık maçında Madrid'e karşı galibiyet (2-1) alabildi.

        BARCELONA, EL CLASICO'YA LİDER GELİYOR

        La Liga'da geride kalan 10 haftada Barcelona 27 puanla lider, Real Madrid ise 24 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        El Clasico öncesinde Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal, Rodrygo Goes'in sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan yeni çıkan Brahim Diaz'ın da forma giymesi zor görünüyor.

        Barcelona'da da kaleci Marc Andre Ter Stegen ile Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Marc Bernal'ın sakatlıkları bulunuyor.

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