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Bulmaca çözümü insan zihni üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bulmaca çözdüğümüzde dinginleşir ve sakinleşiriz. Dingin bir ruh hali de beynimizin düzenli çalışması için oldukça önemlidir. Ayrıca bulmacalar unutkanlık probleminin de önüne geçer. Bulmacalarda çıkan sorulardan birisi de “andezit taşının diğer adı nedir?” sorusudur. Andezit taşı, diğer ismi ve özellikleri nedir? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Andezit Taşı Diğer Adı Nedir?

Andezit taşı, gülkurusu, gri ve pembe renklerde bulunan bir taş türüdür. Şıklığı bakımından özellikle dekoratif amaçla oldukça fazla tercih edilir. Genel olarak kaldırım taşı olarak da isimlendirilmiştir. Bazalt ve riyolit taşları arasında bulunur. Volkanik bir yapıya sahip olduğundan dolayı taş üzerinde çatlaklar gözlemlenebilir. Şık duruşu ve avantajları sayesinde hem dış hem iç dekorasyonlarda oldukça fazla kullanılmaktadır. Yüzey birikintilerinde ve volkanların çevresinde yer alır. Andezit taşının diğer adı “Ankara Taşı” olarak bilinmektedir.

Andezit Taşı Diğer İsmi

Bir kelimenin eş anlamlısı özellikle bulmacalarda çokça karşımıza çıkmaktadır. Bulmacalar eş anlamlılar üzerinden boş kutucuklardan oluşmaktadır. Bu boş kutucuklara uygun olarak eş anlamlı sözcükler doldurulur. Genellikle bulmacalar bir bütün olduğundan dolayı yanlış yaptığımızda fark ederiz. Bir kelimenin eş anlamlısını bilmek kelime haznemizin gelişmesi bakımından olumlu katkı sağlamaktadır. Andezit taşının eş anlamlısı da bulmacalar da çoğu zaman karşımıza çıkmaktadır. Andezit taşı halk arasında Ankara Taşı olarak bilinmektedir.

Andezit Taşı Nedir Ve Özellikleri Neler?

Andezit taşı dekoratif amaçla kullanılan ve yüzey birikintilerinde yer alan oldukça şık bir taştır. Sağlama bir yapıya sahip olduğundan dolayı kolay kolay aşınmaz ya da yıpranmaz. Yazın serin, kışın sıcak tutma özelliği vardır. İnşaat sektörünün en çok tercih edilen taşı olan andezit taşı, volkanik kayası olarak da isimlendirilmektedir. Ülkemizde ilk olarak Ankara şehrimizde keşfedilen andezit taşı, sabit bir yapıya sahip olması sebebiyle pek çok yer döşemesinin vazgeçilmezidir. Kaydırmaz özelliği sebebiyle özellikle kaldırımlarda ve yol kenarlarında tercih edilir.