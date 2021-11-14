"GÜZELLİĞİMİ KAYBEDİYORMUŞ GİBİ HİSSETMİYORUM!"



Ünlü oyuncu, "40 yaşıma geldiğimde bana söylenen en çılgın şeyleri duydum!" dedi. Bir gazetecinin bir keresinde kendisine yaşlanmanın ve güzelliğini kaybetmenin nasıl hissettirdiğini sorduğunu hatırladı. Andie Macdowell, "Buna inanamadım, ona gerçekten güzelliğimi kaybediyormuş gibi hissetmediğimi söyledim, bu sadece farklı bir güzellik." diye konuştu.