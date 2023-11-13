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        Haberler Yaşam Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

        Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:43 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:43
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        Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

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        1800 rakımlı yayla, asırlık çınar ağaçları, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

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        Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçenin kırsal Akifiye ve Rifatiye mahalleri sınırları içerisindeki Büveme ve Fındıklı dereleri havadan görüntülendi.

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        "Hazan mevsimi" olarak da bilinen sonbahar, derelere dökülen yapraklar ve yeşeren çiçekler ile ayrı bir güzellik sunuyor.

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        #Andırın yaylaları
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Andırın
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