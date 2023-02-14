Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

"ATSU'YA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hatayspor'da top koşturan vatandaşı Christian Atsu'nun durumuyla ilgili de konuşan Ayew, şunları söyledi:

"Kendisine ve ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ve iyi olması için dua ediyoruz. Hepimizin (Ganalıların) bu durum hakkında ne hissettiğini tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için son birkaç gün benim adıma çok zor oldu"