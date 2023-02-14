Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Andre Ayew, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından açıklama yaptı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

    2018-19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan ve İngiltere'ye Nottingham Forest formasıyla geri dönen 33 yaşındaki Andre Ayew, ülkesine 10 ilimizi etkileyen deprem felaketiyle ilgili açıklamalar yaptı.

     
  • Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

    "TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Gana basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok üzgünüm, çok moralim bozuk. Türkiye o kadar güzel bir ülke, o kadar güzel insanlar ki, hissettiklerimi tarif edecek kelimeler yok" dedi.
  • Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

    "ATSU'YA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Hatayspor'da top koşturan vatandaşı Christian Atsu'nun durumuyla ilgili de konuşan Ayew, şunları söyledi: 

    "Kendisine ve ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ve iyi olması için dua ediyoruz. Hepimizin (Ganalıların) bu durum hakkında ne hissettiğini tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için son birkaç gün benim adıma çok zor oldu"
  • Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

    "Oyuncular olarak birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz, neler olduğunu öğrenmek için aileye ulaşmaya çalışıyoruz çünkü yaşananlar özelinde çok üzgünüz ve onun iyi olması için dua ediyoruz."

     
  • Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

    Gana'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Michael Essien de yakın arkadaşı olan Atsu için endişe ettiğini söyledi. Atsu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız isim, şu ifadelere yer verdi: 
  • Andre Ayew: Atsu'ya ulaşmaya çalışıyoruz

    "Başta faciada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halkının acısını paylaşıyorum. Her hayat önemlidir ve umarım Türk hükümeti ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarmak için destek sağlamaya devam eder. Arkadaşım Atsu'nun da hayatta olması için hala dua ediyorum."

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.