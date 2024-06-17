Andre Villas-Boas açıkladı: Porto'da Pepe ile ayrılık kararı!

Porto Başkanı Andre Villas-Boas, 41 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncuları Pepe ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Andre Villas-Boas, "Pepe'nin kariyerine saygı duyuyoruz ancak Porto oyuncusu olarak devam etmeyecek. Bunun nedeni kendisine çok iyi bir şekilde açıklandı." ifadelerini kullandı.