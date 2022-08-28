Serie A ekiplerinden Roma, Torino'dan ayrılarak bonservisini eline alan İtalyan golcü Andrea Belotti'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Belotti ile 30 Haziran 2023 + iki yıl da opsiyonlu olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Adı Galatasaray'la da anılan 28 yaşındaki golcü yaptığı açıklamada "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Roma Futbol Direktörü Tiago Pinto ise "Andrea Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz" dedi.