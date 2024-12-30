Andrew Garfield: Nusret'ten nefret ediyorum
'İnanılmaz Örümcek Adam'ın başrol oyuncusu Andrew Garfield'den Nusret Gökçe tepkisi; "O adama çok içten bir nefret duyuyorum"
ABD'li aktör Andrew Garfield, son röportajında ilgi çekici bir açıkalamada bulundu.
Londra'daki en abartılı mekânın hangisi olduğu sorusuna önce farklı bir yanıt veren Andrew Garfield, daha sonra cevabını değiştirerek, en abartılı mekânın Nusret Gökçe'ninki olduğunu belirtti.
Andrew Garfield; "Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı çok garip bir nefretim var" dedi.