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Google'ın yayımladığı son güncellemeyle Android telefonlar deprem tespiti yapan sensörlere dönüşüyor. Google buradan elde edeceği verilerle bir birkaç saniyelik erken uyarı sistemi ortaya çıkararak deprem esnasında ölümleri minimuma indirmeyi hedefliyor.

Güncellemeyle Android telefonlar mini bir sismografa dönüşebiliyor. Google şimdilik sadece izin veren kullanıcılardan veri topluyor. Ancak 2021 yılında erken uyarı gibi birçok özelliğin kullanıma girmesi hedefleniyor.

UYARI GELECEK

İlk olarak Kaliforniya'da test edilecek sistemde deprem birkaç saniye önceden tespit edildiğinde, depremin merkez üssüne yakın yerlerdeki kullanıcılara sesli bir uyarı gidecek ve güvenli bir alana geçmeleri söylenecek.

Android telefonlar barındırdıkları akselerometrelerle depremi tespit edebiliyor. Kesin olarak deprem olduğunu tespit için Google'dan yapılan açıklamaya göre birkaç yüz cihaz yeterli oluyor.

Söz konusu uyarıyı almak için ekstra bir uygulama indirilmeyecek. Özellik 2.5 milyar Android işletim sistemli telefonun tamamında yer alacak.